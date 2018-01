Stichting WAG blij met uitspraak hoger beroep NAM

"Nu moet de NAM ook doorpakken", reageert WAG-voorzitter Lolke Weegenaar. "We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd."

Het gerechtshof in Leeuwaren nam dinsdag in hoger beroep het oordeel in de zaak, waarmee het de uitspraak van de rechtbank uit 2015 overneemt. Stichting WAG, waarin verschillende woningcorporaties en Groningse huizeneigenaren zich hebben verenigd, heeft de zaak een paar jaar geleden aangespannen.

Milieudefensie laat aan NU.nl weten dat zij de uitspraak van het gerechtshof terecht vinden. "Groningers hebben niet om deze situatie gevraagd en veel mensen zitten door de waardedaling vast in hun huis. Daarnaast is het ook voor woningcoöperaties goed nieuws: huizen moeten nu vervroegd gerepareerd worden door de schade en veel bewoners willen van aardgas in hun huis af, wat ook geld kost."

'Verheugd'

Via Twitter laat Groninger Gasberaad weten 'verheugd' te zijn met de uitspraak: "De winst van Stichting WAG toont eens te meer aan dat de NAM niet ongelimiteerd haar gang kan gaan."

Directeur-bestuurder Lex de Boer van Lefier, de grootste van de twaalf verenigde woningcorporaties, zegt tevreden te zijn. "De NAM heeft voor de tweede keer te horen gekregen dat het een vergoeding moet uitkeren voordat een woning dient te worden verkocht. Er moet nu een goede algemene compensatieregeling komen. Deze uitspraak geeft ons wel een sterkere positie bij de spannende onderhandelingen."

Twitter

Ook aardbevingsgedupeerde Annemarie Heite laat op Twitter weten verheugd te zijn met de uitspraak van het hoger beroep. Tweede Kamerlid van de SP, Sandra Beckerman, feliciteert de Groningers met hun 'overwinning' op de NAM: 'Gefeliciteerd! Groningers winnen van de NAM!'

Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks laat via een tweet weten dat de uitspraak "een zwaarbevochten, maar verdiende overwinning" is voor de Groningers. Volgens Carla Dik-Faber (ChristenUnie) loopt de NAM de kantjes eraf richting Groningse huizenbezitters. PvdA'er Henk Nijboer wijst op "de grote financiële consequenties" van deze "enorme overwinning".

Hoger beroep

Volgens de uitspraak wordt de schade in het gaswinningsgebied veroorzaakt door de aardbevingen, die het gevolg zijn van de gaswinning door de NAM. Huiseigenaren kunnen hun woning door deze schade moeilijker verkopen.

Twee jaar geleden bepaalde de rechter dat de NAM de waardedaling van de huizen moet compenseren, ook als een woning niet is verkocht. De NAM ging hierop vervolgens in hoger beroep omdat zij vonden dat alleen bij de verkoop van een woning gekeken kan worden naar de precieze hoogte van de geleden schade.