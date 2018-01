Wiebes wil dat bedrijven versneld stoppen met gebruik Gronings gas

Een woordvoerder van Wiebes heeft een bericht daarover van de NOS bevestigd.

Wiebes suggereert twee alternatieven. De bedrijven kunnen overstappen op duurzame energie of een ander soort gas gaan gebruiken dan in Groningen wordt gewonnen.

De minister stelt in de brief dat "uitfasering onontkoombaar is". De bedrijven moeten echter zelf bepalen hoe zij de transitie het beste kunnen vormgeven. "Mijn ministerie zal op korte termijn contact met u opnemen om hierover in gesprek te gaan en te komen tot gezamenlijke afspraken", schrijft Wiebes in zijn brief.

Niet realistisch

De Nederlandse industrie is graag bereid mee te werken aan maatregelen om het verbruik van Gronings gas terug te dringen. Maar het is "niet realistisch" om te denken dat de tweehonderd bedrijven die van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) tot 2022 de tijd hebben gekregen om over te schakelen op andere energiebronnen, het probleem op die termijn kunnen oplossen.

Dat zegt directeur Hans Grünfeld van VEMW, de branchevereniging die de belangen behartigt van grootverbruikers van energie en water. De aanpassing van industriële installaties die nodig is om ander gas te kunnen verstoken, is volgens hem complex en kostbaar: "Het is niet reëel dat al die bedrijven dat binnen de gestelde termijn voor elkaar krijgen."

Grünfeld vindt bovendien dat Wiebes de bal wel erg eenzijdig bij de industrie legt, aangezien een veel groter deel van het Groningse gas bestemd is voor de export.

Veel bevingen

In Groningen wordt zogenoemd laagcalorisch gas gewonnen. Dit wordt gebruikt door huishoudens en een "beperkt aantal industriële grootverbruikers", aldus het ministerie. Om hoogcalorisch gas uit het buitenland te kunnen verwerken, moet gasapparatuur worden aangepast of stikstof aan het gas worden toegevoegd.

De Tweede Kamer toonde zich vorige week tijdens een debat over de Groningse gaswinning gefrustreerd dat Wiebes toen geen concrete maatregelen aankondigde om de problemen van de Groningers te verminderen. De provincie werd de afgelopen jaren door een flink aantal bevingen getroffen die worden veroorzaakt door de gaswinning. Duizenden Groningers hebben schade aan hun huizen.

Gaskraan dichtdraaien

Wiebes gaf te kennen te werken aan oplossingen om de gaswinning snel te verlagen, maar hij gaf ook aan rekening te moeten houden met diverse partijen, waaronder de afnemers van het gas.

Het kabinet had oorspronkelijk in gedachten om de gaskraan verder dicht te draaien met anderhalf miljard kuub per jaar in 2021. Nu staat het winningsniveau op 21,6 miljard kuub.

Schadeprotocol

Dat voornemen is inmiddels onvoldoende na de aardbeving van twee weken geleden in het Groningse Zeerijp met een magnitude van 3.4, de zwaarste sinds 2012, zo oordeelde de Kamer.

Bovendien willen bijna alle partijen dat de regering "binnen enkele weken" met een nieuw schadeprotocol komt en start met de opzet van een onafhankelijk schadefonds.