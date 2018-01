NAM moet direct betalen voor waardedaling huizen bevingsgebied Groningen

Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag geoordeeld in een hoger beroep in de zaak. Hiermee neemt het de uitspraak van de rechtbank, gedaan in 2015, over.

Volgens het gerechtshof is het mogelijk de waardevermindering van een woning voor de verkoop te bepalen. Hiermee kunnen huizeneigenaren die hun pand (nog) niet verkocht hebben, ook aanspraak maken op een vergoeding van de NAM.

De schade aan de huizen wordt veroorzaakt door de aardbevingen, die op hun beurt weer het gevolg zijn van de gaswinning gedaan door de NAM. Door de schade kunnen de huiseigenaren hun woning moeilijker verkopen en krijgen ze vaak een lagere prijs voor het pand.

Vergoeding

De zaak werd aangespannen door verschillende woningcorporaties en ruim negenhonderd Groningse huizeneigenaren, die zich hadden verenigd in stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). De stichting berekende eerder dat er sprake is van een waardevermindering van in totaal 1 miljard euro, waarbij uitgegaan werd van 100.000 huizen.

Volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen ligt het totale bedrag op minimaal 954 miljoen euro, verdeeld over 180.000 huizen.

NAM

Hoe de uiteindelijke hoogte van de vergoeding per individueel geval bepaald en betaald gaat worden, is niet bekend. Stichting WAG heeft te kennen gegeven zo snel mogelijk met de NAM de compensatie te willen bespreken.

"NAM is van mening dat het moment van verkoop dan logisch en redelijk is. Het hof oordeelt anders en daar gaan wij serieus naar kijken", laat de gaswinner in een reactie weten.

Beroep

De rechter bepaalde twee jaar geleden dat de gaswinner de waardedaling van de huizen moet compenseren, ook als een woning nog niet verkocht is.

De NAM ging hiertegen in hoger beroep, omdat de gaswinner vond dat alleen bij de verkoop van een woning gekeken kon worden naar de precieze hoogte van de geleden schade. Stichting WAG was het hier niet mee eens, omdat huiseigenaren nooit in aanmerking zouden komen voor een vergoeding als ze hun woning niet verkocht krijgen.

Aardbevingen

Door de gaswinning in Groningen vinden met regelmaat aardbevingen plaats. Twee weken geleden werd de provincie getroffen door een beving met een magnitude van 3.4. Dit was de zwaarste aardbeving in vijf jaar tijd.

Minister Eric Wiebes neemt naar verwachting binnenkort een besluit over de verlaging van de gaswinning. Het kabinet had oorspronkelijk in gedachten tot 2021 de gaswinning met 1,5 miljard kuub te verminderen van 21,6 tot 20,1 miljard kuub.

Dat voornemen is inmiddels onvoldoende, zo oordeelde de Kamer na de beving deze maand.