Arriva zet langere treinen in voor vervoeren deelnemers fakkeltocht Groningen

Dat bevestigt de woordvoerder van Arriva vrijdag aan NU.nl.

Het vervoersbedrijf houdt er rekening mee dat het vrijdagavond druk kan worden in het treinverkeer richting Groningen. Om die reden wordt er vervoer met extra zitplaatsen ingezet.

De belangenvereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) verwacht dat er vrijdagdavond minstens achtduizend mensen meelopen met de fakkeltocht in de Groningse binnenstad. Een jaar geleden, toen de tocht voor het eerst plaatsvond, deden vierduizend mensen mee.

De GBB verwacht fors meer mensen vanwege de recente aardbeving in de provincie. Met een magnitude van 3.4 was de beving, waarvan het epicentrum in Zeerijp lag, de zwaarste in vijf jaar. "De Groningers zijn het zat", aldus de belangenvereniging.

Route

Onder het motto "Genoeg is genoeg" loopt de stoet vanaf de Vismakt via de Akerhof naar de Hoge der A. De stoet gaat vervolgens langs de Diepenring tot aan het Kattendiep. "Het is een flinke tocht", beaamt Jelle van der Knoop van de GBB, "maar als je zoveel mensen verwacht, moet dat ook wel. Je wilt dat iedereen mee kan lopen."

Voorafgaand aan de tocht zal burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum de deelnemers toespreken Daarnaast zullen ook Tweede Kamerlid. Sandra Beckerman van de SP en Groenlinks fractievoorzitter Jesse Klaver aan het woord komen.

Fakkels

De organisatie heeft vierduizend fakkels klaarliggen. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat er dus niet genoeg, maar volgens de GBB kunnen mensen ook prima per twee- of drietal een fakkel dragen. De organisatie roept mensen op vooral geen eigen fakkels mee te nemen. Mensen met spandoeken zijn welkom, maar worden verzocht aan het einde van de stoet aan te sluiten.

Activisten en sympathisanten die niet aanwezig kunnen zijn bij de fakkeloptocht, kunnen ook digitaal hun fakkel aansteken op een speciale website. De pagina voor de digitale fakkel is een initiatief van het Dagblad van het Noorden.

De programma begint om 19.30 uur. De fakkeltocht, die ongeveer anderhalf uur duurt, begint om 20.00 uur.