Halvering van gaswinning in Groningen nodig voor veiligheidsniveau groen

De NAM benadrukt in de brief wel dat ze het niet eens is met het door het SodM gewenste veiligheidsniveau.

Om de veiligheid in Groningen te meten bestaat het zogenoemde Meet- en Regelprotocol. Dat kent drie niveaus: groen, oranje en rood. Na de recente beving bij Zeerijp gaf het SodM aan dat code rood was bereikt.

''Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie’’, stelde het SodM.

Aardbevingsdichtheid

Een van de factoren die het SodM meet is de zogenoemde aardbevingsdichtheid. Die bedraagt nu nog 0,38 per vierkante kilometer per jaar. Om niveau groen te bereiken moet dat fors dalen, naar maximaal 0,25. Daarvoor is een daling van de gaswinning nodig van 50 procent, stelt de NAM in haar brief.

Een woordvoerder laat in een reactie weten dat de percentages zijn gebaseerd op tientallen onderzoeken, en dat ze nog kunnen veranderen. Een verlaging van 30 tot 50 procent zou ook genoeg kunnen zijn om code groen te halen.

Leveringszekerheid

De NAM is er overigens niet over te spreken dat het SodM code groen nu als het gewenste veiligheidsniveau hanteert. Volgens de NAM zijn er diverse redenen, zoals de leveringszekerheid van gas, ''om te accepteren om regelmatig te verblijven op het gele niveau of zelfs af en toe op het rode niveau''.

''NAM vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het waakzaamheidsniveau door SodM gebruikt lijkt te worden als nieuwe veiligheidsnorm'', vervolgt NAM-directeur Gerald Schotman in de brief. ''Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen NAM dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel.''

Advies

Het SodM zou eigenlijk volgende week donderdag met een advies aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) komen. Dat wordt waarschijnlijk wat later, aldus een woordvoerder.



Eerder meldde de toezichthouder al alleen naar de veiligheid van de Groningers te zullen kijken, en niet naar de leveringszekerheid van het gas. Het uiteindelijke besluit over het al dan niet verlagen van de gaswinning is aan de minister, maar adviezen van het SodM werden in het verleden vaak wel gevolgd.

De discussie over het terugdraaien van de gaswinning laaide weer op nadat op 8 januari het Groningse Zeerijp werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 3.4, de zwaarste beving in vijf jaar tijd. Verschillende politici riepen op tot forse maatregelen, waaronder het verminderen of stopzetten van de gaswinning.

Terugschroeven verbruik

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) meldde vorige maand al dat het terugschroeven van binnenlands verbruik en de export van gas zijn belangrijkste taak is.

Woensdag vond er een gaswinningsdebat plaats in de Kamer. Wiebes kon toen niet meer vertellen dan dat hij werkt aan oplossingen om de gaswinning te verlagen, maar op welke manier weet de bewindsman pas in maart. Hij moet daarbij rekening houden met de Nederlandse huishoudens, de grootverbruikers en de export van gas.

Het kabinet had oorspronkelijk in gedachte om de gaskraan verder dicht te draaien met anderhalf miljard kuub per jaar in 2021. Nu staat het winningsniveau op 21,6 miljard kuub.

Dat voornemen is inmiddels onvoldoende na de aardbeving van vorige week.