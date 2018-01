Lichte aardbeving gemeten in de stad Groningen

Het epicentrum lag vlakbij de Sontbrug, zo blijkt uit de meetgegevens van het KNMI. De beving vond rond 5.37 uur plaats op een diepte van drie kilometer, wat betekent dat deze door gaswinning is veroorzaakt.

Een beving met een magnitude van 1.0 is relatief licht, waardoor de kans op schade minder groot is. Het gebeurt echter niet vaak dat er bevingen zijn in de stad Groningen.

Vorig jaar oktober werd een beving met een magnitude van 1.0 gemeten in de wijk Paddepoel, wat de eerste aardbeving in dat stadsgedeelte was. Ook zijn er af en toe bevingen bij buurgemeente Ten Boer.

Zeerijp

Vorige week werd de provincie getroffen door de zwaarste beving in vijf jaar tijd. De aardbeving, met een magnitude van 3.4, werd tot ver buiten het epicentrum in Zeerijp gevoeld. Er kwamen onder andere meldingen uit de stad Groningen, dat op meer dan twintig kilometer van het dorp in de gemeente Loppersum ligt.

Maandag werd bekend dat er bijna drieduizend schademeldingen zijn binnengekomen. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3.6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.

Debat

Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. Hieruit bleek vooral dat het uitblijven van duidelijke afspraken over de afhandeling van de bevingsschade in Groningen en concrete plannen om de gaswinning te verlagen, tot veel frustratie leidt bij meerdere Kamerleden en de aanwezige bezoekers uit het noorden.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) kon de Kamer niet meer vertellen dan dat hij werkt aan oplossingen om de gaswinning te verlagen, maar op welke manier weet de bewindsman pas in maart. Hij moet daarbij rekening houden met de Nederlandse huishoudens, de grootverbruikers en de export van gas.