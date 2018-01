'Nederlandse Staat betaalt grootste deel van aardbevingsschade Groningen'

Dit blijkt dinsdag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

De Staat zou volgens de omroep een verdeelsleutel hebben afgesproken met Shell en Exxon, de oliebedrijven die de NAM hebben opgericht om het Groningse gas te winnen.

Hierin zou afgesproken zijn dat de Staat 64 procent van de kosten op zich neemt en de overige 36 procent worden verdeeld onder de oliebedrijven. Tot en met het derde kwartaal van vorig jaar is bijna 1,2 miljard euro betaald aan kosten voor de afwikkeling van de schade in Groningen en het versterken van de woningen.

Afdragen

Vorige maand onstond ophef, onder meer bij verschillende Kamerleden, omdat uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat de Staat een bedrag van 48,7 miljoen euro aan de NAM heeft betaald voor de reorganisatie die daar plaatsvond.

Het geld kwam van Energie Beheer Nederland (EBN), voorheen de Staatsmijnen, dat volledig eigendom is van de Staat. Het ministerie van Economische Zaken is de enige aandeelhouder.

De NAM meldde eerder aan NU.nl dat deze constructie echter niet ongewoon is, omdat de "lusten en de lasten verdeeld worden over de aandeelhouders". EBN en de NAM exploiteren samen het Groninger gasveld. De afgelopen jaren hield dit in dat de NAM geld afdroeg aan de Staat, zo werd in 2016 drie miljard euro afgedragen aan overheden. In totaal gaat het om 275 miljard euro sinds de start van de exploitatie.

Debat

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen, naar aanleiding van de beving in Zeerijp vorige week. De aardbeving, met een magnitude van 3.4, was de zwaarste in vijf jaar tijd. Er zijn bijna drieduizend schademeldingen binnengekomen bij meldpunt Centrum Veilig Wonen.

In aanloop naar het debat hebben twee belangenverenigingen, te weten de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad, het vertrouwen opgezegd in het overleg rondom het schadeprotocol. Sinds vorig jaar zit de provincie zonder het handboek, dat beschrijft hoe de schademeldingen van Groningers die scheuren in hun huizen hebben, worden afgehandeld.

Het concept dat nu op tafel ligt, voldoet volgens de Groningse belangenverenigingen niet omdat onder andere de mogelijkheid tot een second opinion niet is opgenomen.