Meterslange scheur in vloer UMCG door aardbeving Zeerijp

Het UMCG beschrijft de schade in de betonnen vloer als "een voetnoot bij de jarenlange ellende waar heel Groningen mee kampt. Al jaren voelen wij mee met de scheuren in de huizen van onze patiënten en onze medewerkers. En met de stress die daardoor wordt veroorzaakt", aldus het ziekenhuis in een verklaring op Facebook.

Namens het UMCG lopen aankomende vrijdag twee leden van de raad van bestuur van het UMCG mee in de fakkeltocht.

Vorige week maandag heeft in de provincie Groningen een aardbeving met een magnitude van 3,4 plaatsgevonden. Het Centrum Veilig Wonen heeft sindsdien ruim 2.900 meldingen over schade binnengekregen in de provincie.