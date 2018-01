'Belangenverenigingen ontevreden over concept van schadeprotocol Groningen'

"Er missen een aantal dingen", laat de voorzitter van de GBB dinsdag aan RTV Noord weten.

Zo vindt de belangenvereniging het niet acceptabel dat de contra-expertise, de zogeheten second opinion, uit het concept-protocol is gehaald. Ook zou er een contourenlijn worden genoemd, wat betekent dat meldingen van buiten deze lijn breed moeten worden onderzocht.

Het GBB zegt woensdag nog een bestuurlijk overleg bij te wonen, maar pas weer mee te willen doen met overleg voor het schadeprotocol als het concept compleet van tafel is. Het gasberaad wil tot nader order niet meer deelnemen aan het overleg, laat het weten aan de regionale omroep.

Debat

Het is de tweede keer dat het GBB het vertrouwen opzegt in het overleg rondom het schadeprotocol. Vorig jaar was de belangenvereniging het ook oneens met dat de rol van de arbiters zou worden geschrapt.

Dinsdagavond vergadert de Tweede Kamer over het schadeprotocol naar aanleiding van de beving in Zeerijp vorige week. Inmiddels zijn bijna drieduizend schademeldingen binnengekomen bij meldpunt Centrum Veilig Wonen.

Epicentrum

De aardbeving met een magnitude van 3.4 werd vorige week maandag tot ver buiten het epicentrum in Zeerijp gevoeld. Er kwamen onder andere meldingen uit de stad Groningen, dat op meer dan twintig kilometer van het dorp in de gemeente Loppersum ligt.

De aardbeving is de zwaarste in vijf jaar. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3.6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.