Directeur NAM: 'Ik denk dat we sneller van het gas kunnen loskomen'

"Echter, we zullen met zijn allen met beide benen op de grond moeten blijven staan", meldt de directeur van de gaswinner maandag in een nieuwjaarstoespraak.

Nederland heeft de doelstelling om in 2023 16 procent van de energie duurzaam te produceren. In 2050 moet de volledige energievoorziening duurzaam zijn. "Wanneer Nederland zijn CO2 doelstellingen wil halen, dan mag het wat mij betreft ambitieuzer", aldus Schotman.

Volgens Schotman vergt het 'ombouwen' van ruim zeven miljoen huishoudens "tijd en actieve overheidsenergie". "Datzelfde geldt voor keuzes over Nederlands versus buitenlands gas."

Gaswinning

Wel wijst de directeur erop dat er sommige sectoren zijn die minder snel op hernieuwbare energie in plaats van op fossiele brandstoffen kunnen draaien, bijvoorbeeld de luchtvaart.

De directeur verwacht dan ook niet dat binnen afzienbare tijd gestopt kan worden met de gaswinning, omdat we "in ons hoofd vaak al verder met verduurzaming zijn, dan in werkelijkheid het geval is". Hierbij noemt Schotman dat we geen 'blackouts' willen in Nederland.

Zeerijp

Vorige week werd de provincie Groningen getroffen door een aardbeving met een magnitude van 3.4, de zwaarste beving in vijf jaar tijd. Verschillende politici riepen op tot forse maatregelen, waaronder het verminderen of stopzetten van de gaswinning.

"Deze beving liet wederom glashelder zien wat voor diepe impact de keerzijde van de gaswinning op Groningen en de Groningers heeft", aldus Schotman.

Terugschroeven verbruik

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) meldde vorige maand al dat het terugschroeven van binnenlands verbruik en de export van gas zijn belangrijkste taak is.

Daarbij wordt er ook Gronings gas geëxporteerd naar Duitsland, België en Frankrijk. Nederland heeft in die gevallen te maken met contracten die lopen tot 2030. "Ik heb mijn eerste wrevelige gesprek met een buitenlandse collega al gehad", aldus de bewindsman daarover.