Aantal schademeldingen na aardbeving in Groningen stijgt naar ruim 2900

''Maandag rond 8.00 uur lag het aantal op 2.912", aldus een woordvoerder van het CVW.

Afgelopen donderdag lag het aantal meldingen nog op ruim tweeduizend. Het is nog onbekend hoe vaak het CVW deze week tussenstanden van het aantal bevingen naar buiten zal brengen.

Vorige week hebben inspecties plaatsgevonden bij verschillende panden in de provincie. In 62 gevallen is de schade dusdanig dat de bewoners zich onveilig voelen. Op vijf plaatsen is volgens het Centrum Veilig Wonen (CVW,) dat de schades beoordeelt, sprake van een ''acuut onveilig situatie''. Drie van die panden zijn gestut om ergere problemen te voorkomen.

Op dit moment is nog geen schadeprotocol, dat geldt als handboek voor hoe de aardbevingsschade moet worden afgehandeld. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen in Groningen en over het gebrek aan een protocol.

Epicentrum

De aardbeving met een magnitude van 3.4 werd maandag tot ver buiten het epicentrum in Zeerijp gevoeld. Er kwamen onder andere meldingen uit de stad Groningen, dat op meer dan twintig kilometer van het dorp in de gemeente Loppersum ligt.

De aardbeving is de zwaarste in vijf jaar. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3.6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.