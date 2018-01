Rutte: 'Vertraging schadeprotocol Groningen komt door formatie'

Hij corrigeerde de suggestie die hij vrijdag zou hebben gewekt dat lokale overheden in Groningen mede schuldig zijn aan het feit dat het zo lang duurt. "De vertraging komt door de formatie", legde Rutte met klem uit.

Volgens de premier zijn tot maart veel klachten naar behoren afgehandeld. "Maar we wilden de NAM uit de procedure halen, omdat mensen er ontevreden over waren dat zij in beroep moesten bij die machtige NAM", aldus Rutte. Er liggen nu nog vele duizenden claims van aardbevingen van de afgelopen negen maanden die nog niet in behandeling zijn genomen.

Rutte neemt de verantwoordelijkheid voor de vertraging op zich. "Als minister-president ben ik de eerste aan te spreken persoon."

Niet traineren

Rutte spreekt tegen dat 'Den Haag' het opstellen van het nieuwe protocol getraineerd heeft. Zo zouden er ambtenaren aan tafel hebben gezeten met de noordelijke overheden die te weinig bevoegdheden hadden. "Tijdens de formatie, die zeven maanden duurde, is uitvoering gesproken over Groningen. Daardoor heeft het kabinet nu genoeg ruimte om goede afspraken op te stellen."

De premier wil ook vooral het gevoel wegnemen dat veel Groningers hebben "dat de overheid er niet voor hen is, en dat het gas winnen ten koste van de Groningers is gegaan". Hij verwierp de suggestie dat de afschaffing van de omstreden dividendbelasting teruggedraaid zou kunnen worden om 1,4 miljard vrij te maken voor Groningen. "Dan ga je dossiers aan elkaar knopen die niets met elkaar te maken hebben."

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de laatste ontwikkelingen in Groningen. Het gebied werd vorige week getroffen door de zwaarste aardbeving in lange tijd.