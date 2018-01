Toezichthouder wil flinke afname van gaswinning na aardbeving Groningen

"Groningen bevindt zich op dit moment in code rood", laat SodM donderdag weten.

De NAM adviseerde woensdag dat de gaswinning in heel Groningen moet worden verlaagd en dat een aantal clusters in de regio Loppersum gesloten moeten worden. De gaswinner wil deze maatregel nemen nadat de provincie maandag werd getroffen door de zwaarste aardbeving sinds 2012.

Volgens de toezichthouder geeft de NAM echter niet concreet aan met hoeveel de jaarlijkse productie moet worden verlaagd. De toezichthouder neemt twee weken de tijd om met een eigen advies over de maatregelen te komen. Hierin zal het SodM geen rekening houden met de leveringszekerheid van het gas, maar zich alleen baseren op de veiligheid van de Groningers.

Het SodM stuurt na twee weken hierover een advies aan minister van Economische Zaken Eric Wiebes. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie moet gebeuren.

Veiligheidsbeleving

De NAM liet woensdag weten dat de aardbeving, die een magnitude van 3,4 had, "wetenschappelijk niet verrassend is". Toch besloot de gaswinner forse maatregelen te adviseren, dit "vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving".

Volgens SodM wekt de NAM met deze uitspraak de indruk dat de maatregelen enkel nodig zijn voor de veiligheidsbeleving van de inwoners van Groningen. "Volgens SodM kun je niet stellen dat er verder geen concrete veiligheidsrisico’s zijn."

De NAM noemde woensdag geen volume waarmee de gaswinning afgenomen zou moeten worden, omdat dit volgens de gaswinner aan de minister is om te beslissen. In een reactie op SodM stelt de gaswinner donderdag hun rapportage nog eens te hebben toegelicht aan het ministerie. "Bevestigd is in dit overleg dat de minister de regie heeft over de te volgen stappen."

Aardbeving

De beving van maandag was de zwaarste sinds 2012. De beving, waarvan het epicentrum in Zeerijp (gemeente Loppersum) lag, had een magnitude van 3,4. Dit is uitzonderlijk hoog voor de provincie. Er zijn meer dan 2.000 schademeldingen binnengekomen.

In 62 gevallen is de schade dusdanig dat de bewoners zich onveilig voelen. Op vijf plaatsen is volgens het Centrum Veilig Wonen (CVW,) dat de schades beoordeelt, sprake van een ''acuut onveilig situatie''. Drie van die panden zijn gestut om ergere problemen te voorkomen.

Het CVW verwacht volgende week een compleet overzicht te kunnen geven van de schademeldingen.

In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving tot nu toe gemeten. Deze had een magnitude van 3,6, wat ook talloze schademeldingen tot gevolg had.