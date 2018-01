NAM adviseert afname van gaswinning in heel Groningen

Ook moeten meerdere clusters in de regio Loppersum, waar maandag de beving plaatsvond, worden gesloten. Dit maakt de NAM woensdag bekend.

Hoewel de aardbeving van maandag, die een magnitude van 3,4 had, "wetenschappelijk niet verrassend is", is toch besloten forse maatregelen te nemen. Dit "vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving", aldus de gaswinner.

De voorgestelde maatregelen van de NAM zijn woensdag naar Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gestuurd. Donderdag verwacht de toezichthouder met een eerste reactie te komen, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Daarna komt SodM met een advies voor minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Korte termijn

Hoeveel procent de gaswinning omlaag moet, is volgens de NAM aan Wiebes om te beslissen. De minister wil woensdag nog niet inhoudelijk reageren op de maatregelen die de NAM voorstelt. "Ik ga kijken naar wat het Staatstoezicht op de Mijnen hierover zegt."

Wel zegt Wiebes "alles op alles" te zetten om op korte termijn de gaswinning te verminderen. "Hoe snel dat kan, ben ik nog aan het uitzoeken."

Volgens René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen, heeft woensdag goed overleg plaatsgevonden met de minister. "We hebben te maken met een minister die heeft aangekondigd dat hij vaart wil maken. Hierover zijn afspraken gemaakt."

Stopzetten

Nooit eerder stuurde de NAM zelf aan op de verlaging van de gaswinning in de provincie. De aardbeving van afgelopen maandag was echter dusdanig zwaar dat de NAM verplicht was met maatregelen te komen.

Het idee om geheel stoppen met de gaswinning wees directeur Gerald Schotman eerder al van de hand. "Gas blijft nog jarenlang een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energievoorziening.''

Aardbeving

De beving was de zwaarste sinds 2012. De beving, waarvan het epicentrum in Zeerijp (gemeente Loppersum) lag, had een magnitude van 3,4. Dit is uitzonderlijk hoog voor de provincie. Er zijn meer dan 1.300 schademeldingen binnengekomen.

In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving tot nu toe gemeten. Deze had een magnitude van 3,6, wat ook talloze schademeldingen tot gevolg had.

Verlaging

In een eerste reactie na de aardbeving stelde Wiebes dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Hij zei daarbij zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

De coalitiepartijen hebben afgesproken de winning tot 2021 te verlagen, van 21,6 naar zo'n 20 miljard kubieke meter. De minister is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. ''Ik probeer maximaal te verminderen'', aldus Wiebes.