Meer dan 1.300 schademeldingen na aardbeving Groningen

Van de meldingen kwamen er 195 uit een straal van 10 kilometer rond het epicentrum in Zeerijp, meldt een woordvoerder van het CVW woensdag.

De telefoons van het meldpunt staan sinds de aardbeving maandag roodgloeiend. Verwacht wordt dat het aantal meldingen nog verder zal oplopen.

Het CVW heeft wegens de vele meldingen medewerkers ingezet op het gemeentehuis van Loppersum, waar Zeerijp onder valt. In verband met de drukte kan daar de hele week ook schade worden gemeld: van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Inspecties

De afgelopen dagen zijn inspecties gedaan bij verschillende panden waarvan de bewoners hadden gemeld dat ze onveilig waren geworden als gevolg van de aardbeving op maandag.

"Twee landbouwschuren, een in de stad Groningen en een in Zeerijp, waren dusdanig beschadigd dat ze op slot gaan", meldde het CVW eerder. Het is niet bekend wanneer de eigenaren weer veilig hun panden kunnen betreden.

Minister

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) bezoekt woensdag het dorp Zeerijp, waar hij werd opgewacht door zo'n honderd bewoners. Onder hen schoolkinderen die met letters op borden een tekst vormden: 'Wingewest huizen verpest'. Ook anderen hadden spandoeken, waarop onder meer: 'Maak geen grotere ramp, doe het beter dan Kamp'.

Wiebes sprak in het dorpshuis met burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum, waar Zeerijp onder valt. Ook Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, was erbij. De minister zei na afloop een goed gesprek te hebben gehad.

Aansluitend zal Wiebes naar een bestuurlijk overleg gaan met de commissaris van de Koning René Paas.

Huizinge

De aardbeving met een magnitude van 3,4 werd maandag tot ver buiten het epicentrum in Zeerijp gevoeld. Er kwamen onder andere meldingen uit de stad Groningen, dat op meer dan twintig kilometer van het dorp in de gemeente Loppersum ligt.

De aardbeving is de zwaarste in vijf jaar. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3,6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.