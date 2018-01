Aantal schademeldingen door aardbeving Groningen stijgt naar ruim 900

Hiervan komen 143 meldingen uit Zeerijp, waar het epicentrum van de aardbeving met een magnitude van 3,4 zich bevond. Dit meldt een woordvoerder van het CVW dinsdagmiddag aan NU.nl.

Dinsdagmiddag is er opnieuw een beving gemeten met het epicentrum in Zeerijp. De aardbeving had volgens het KNMI een magnitude van 0,7, wat relatief licht is.

Eerder op de dag zijn inspecties gedaan bij verschillende panden waarvan de bewoners hadden gemeld dat ze onveilig waren geworden als gevolg van de aardbeving op maandag. "Twee landbouwschuren, een in de stad Groningen en een in Zeerijp, waren dusdanig beschadigd dat ze op slot gaan", aldus het CVW. Het is niet bekend wanneer de eigenaren weer veilig hun panden kunnen betreden.

Volgens de woordvoerder moeten nog tien panden die mogelijk onveilig zijn bezocht worden. Ook zijn er meerdere meldingen gedaan van schade aan aardbevingsbestendige woningen. "De woningen zijn gemaakt om niet in te storten bij een beving, scheuren kunnen wel ontstaan", aldus de woordvoerder.

Meldpunt

Het CVW heeft wegens de vele meldingen medewerkers gestationeerd op het gemeentehuis van Loppersum, waar Zeerijp onder valt. In verband met de drukte kan daar de hele week ook schade worden gemeld: van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bij het meldpunt van aardbevingsschade staat de telefoon sinds de beving roodgloeiend. In de loop van de komende dagen zal de omvang van de schade worden opgemeten en bekendgemaakt. De verwachting is dat het aantal meldingen van Groningers met scheuren in hun huizen nog zal toenemen.

Kort geding

Op dit moment is er geen schadeprotocol, dat geldt als handboek voor hoe de schademeldingen worden afgehandeld. Vereniging Eigen Huis (VEH) wil daarom dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken de NAM afdwingt dat de schademeldingen per direct worden opgelost.

"Zo niet, dan zal de vereniging in kort geding een zaak tegen de NAM voor de rechter brengen om zonder schadeprotocol schade vergoed te krijgen", aldus de woordvoerder van de belangenvereniging.

Minister

Wiebes bezoekt woensdag Zeerijp. Hij gaat langs bij een bewoner in het dorp en hij spreekt de burgemeester. Aansluitend gaat Wiebes naar een bestuurlijk overleg dat al gepland was.

In een eerste reactie na de aardbeving - de zwaarste in vijf jaar - zei de minister maandag dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

Huizinge

De aardbeving met een magnitude van 3,4 werd maandag tot ver buiten Zeerijp gevoeld. Er kwamen onder andere meldingen uit de stad Groningen, dat op meer dan twintig kilometer van het epicentrum ligt.

De aardbeving is de zwaarste in vijf jaar. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3,6 en zorgde ook voor honderden schademeldingen.