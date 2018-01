NAM dringt aan op verdere afname gaswinning in Groningen

"De gaskraan moet verder dicht", zegt directeur van de NAM Gerald Schotman in een interview op NPO Radio 1.

Het is nog niet bekend of de NAM wil dat de gaswinning op bepaalde locaties in Groningen wordt verminderd, of dat het voorstel de gaswinning in het geheel betreft. Het advies, dat op dit moment nog niet af is, wordt op een later moment woensdag toegelicht.

Het idee om geheel stoppen met de gaswinning wees Schotman van de hand. "Gas blijft nog jarenlang een belangrijke rol spelen op de Nederlandse energievoorziening.''

Maatregel

De voorgestelde maatregel van de NAM wordt woensdag naar Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gestuurd. Deze komt vervolgens met een advies voor minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Nooit eerder stuurde de NAM zelf aan op de verlaging van de gaswinning in de provincie. De aardbeving van afgelopen maandag was echter dusdanig zwaar dat de NAM verplicht was met maatregelen te komen.

Aardbeving

De beving was de zwaarste sinds 2012. De beving, waarvan het epicentrum in Zeerijp lag, had een magnitude van 3,4. Dit is uitzonderlijk hoog voor de provincie. Er zijn inmiddels meer dan 1.300 schademeldingen gedaan.

In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving tot nu toe gemeten. Deze had een magnitude van 3,6, wat honderden schademeldingen tot gevolg had.

Protesten

Wiebes bezoekt woensdag het dorp Zeerijp, waar hij werd opgewacht door zo'n honderd bewoners. Onder hen schoolkinderen die met letters op borden een tekst vormden: 'Wingewest huizen verpest'. Ook anderen hadden spandoeken, waarop onder meer: 'Maak geen grotere ramp, doe het beter dan Kamp'.

Wiebes sprak in het dorpshuis met burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum, waar Zeerijp onder valt. Ook Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, was erbij. De minister zei na afloop een goed gesprek te hebben gehad.

Aansluitend zal Wiebes naar een bestuurlijk overleg gaan met de commissaris van de Koning René Paas.

Verlaging

In een eerste reactie na de aardbeving stelde Wiebes al dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Hij zei daarbij zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

De coalitiepartijen hebben afgesproken de winning tot 2021 te verlagen, van 21,6 naar zo'n 20 miljard kubieke meter. De minister is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. ''Ik probeer maximaal te verminderen'', aldus Wiebes.