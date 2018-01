Fakkeloptocht in Groningen vanwege aardbeving Zeerijp

De gemeente Groningen heeft dinsdag toestemming gegeven voor de fakkeloptocht.

Vorig jaar organiseerde de GBB ook een fakkeloptocht in de stad als protest tegen de gaswinning. Toen liepen er zo'n 5000 mensen mee, waaronder cabaretier Freek de Jonge.

"We hopen nu op meer deelnemers. Het zou mooi zijn als de rest van Nederland zich ook laat horen", zegt een woordvoerder van de GBB. Volgens hem heerst er veel boosheid onder de Groningers en is de beving van maandag hard aangekomen. "Zelfs de meest redelijke mensen zijn het nu zat", aldus de zegsman.

Zwaarste aardbeving

Maandagmiddag vond rond 15.00 uur in de provincie Groningen de zwaarste aardbeving plaats sinds 2012. Het epicentrum lag bij Zeerijp, dat in de gemeente Loppersum ligt.

De aardbeving had een magnitude van 3,4, dit is uitzonderlijk hoog voor de provincie. In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving tot nu toe gemeten. Deze had een magnitude van 3,6, wat honderden schademeldingen tot gevolg had.

Schademeldingen

Inmiddels heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) meer dan vierhonderd schademeldingen binnengekregen na de aardbeving in Zeerijp. De verwachting is dat het aantal meldingen van Groningers met scheuren in hun huizen nog zal toenemen, meldt een woordvoerder van het CVW dinsdag aan NU.nl.

Gedupeerde Groningers konden hun schade maandag tot 20.00 uur melden bij het CVW. Daarnaast konden mensen ook hun schade melden bij het gemeentehuis van Loppersum.