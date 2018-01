Al meer dan zeshonderd schademeldingen door aardbeving Groningen

Hiervan komen honderd meldingen uit Zeerijp, waar het epicentrum van de aardbeving zich bevond. Dit meldt een woordvoerder van het CVW dinsdagmiddag aan NU.nl.

Ook zijn er twee meldingen gedaan van schade aan aardbevingsbestendige woningen. "De woningen zijn gemaakt om niet in te storten bij een beving, scheuren kunnen wel ontstaan", aldus de woordvoerder. De verwachting is dat het aantal meldingen van Groningers met scheuren in hun huizen nog zal toenemen.

De aardbeving met een magnitude van 3,4 werd tot ver buiten het epicentrum in Zeerijp gevoeld. Er kwamen onder andere meldingen uit de stad Groningen.

Meldpunt

Gedupeerde Groningers konden hun schade maandag tot 20.00 uur melden bij het CVW. Daarnaast konden mensen ook hun schade melden bij het gemeentehuis van Loppersum. Het meldpunt was twee uur langer geopend dan normaal. De verruimde openingstijden worden dinsdag ook aangehouden.

Bij het CVW stond de telefoon na de beving roodgloeiend. Vooralsnog is er geen zicht op hoeveel schade er precies is. In de loop van de komende dagen zal de echte omvang van de schade worden opgemeten en bekendgemaakt.

Huizinge

Het is de zwaarste aardbeving in vijf jaar. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3,6 en zorgde voor honderden schademeldingen.

In een eerste reactie na de aardbeving stelde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Hij zei daarbij zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

Verlaging

De coalitiepartijen hebben afgesproken de winning tot 2021 te verlagen, van 21,6 naar zo'n 20 miljard kubieke meter. De minister is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. ''Ik probeer maximaal te verminderen'', aldus Wiebes.

Commissaris van de Koning René Paas meldde dat "het nieuwe jaar met een harde klap is begonnen". "Die klap zette ons meteen van onze roze wolk af, met de beide voeten op de grond."