Al 316 schademeldingen door aardbeving Groningen

Dat bevestigt de woordvoerder van het CVW aan NU.nl. De verwachting is dat het aantal meldingen in de komende dagen zal toenemen.

Van alle meldingen kwamen er 46 binnen uit de omgeving van Zeerijp, de plaats waar het epicentrum lag. Gedupeerde Groningers konden hun schade tot 20.00 uur melden bij het CVW. Daarnaast konden mensen ook hun schade melden bij het gemeentehuis van Loppersum.

Bij het CVW stond maandag na de beving de telefoon roodgloeiend. Vooralsnog is er geen zicht op hoeveel schade er precies is. In de loop van de komende dagen zal de echte omvang van de schade worden opgemeten en bekend gemaakt.

Huizinge

De aardbeving in Zeerijp werd maandagmiddag rond 15.00 uur gevoeld en had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving in vijf jaar.

In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3,6 en zorgde voor honderden schademeldingen.

Schadeprotocol

Op dit moment is er geen schadeprotocol, dat geldt als handboek voor hoe de schademeldingen worden afgehandeld. Dat betekent volgens het CVW niet dat er niets met de meldingen wordt gedaan.

"We registreren elke melding en we sturen er ook een schade-expert naartoe om een rapport te maken. Maar dan stopt het op dit moment."

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laat aan NU.nl weten de situatie "te betreuren voor iedereen die op de een of andere manier hiermee is geconfronteerd". "Op dit moment brengen wij de situatie in kaart." De NAM moet binnen 48 uur een analyse opstellen en maatregelen voorstellen aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Dralen

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders riep na de beving dat men moet "stoppen met dralen en een klap moet geven" op het nieuwe schadeprotocol voor de aardbevingsschade in Groningen.

Dit handboek voor de afwikkeling van schades, had er al in juli 2017 moeten liggen. De invoering is telkens uitgesteld omdat partijen zoals de Groninger actiegroepen en de overheden het op details niet met elkaar eens waren. Deze week is er weer overleg over het handboek.

Groningers die schade hebben opgelopen door de aardbevingen kunnen straks aankloppen bij een onafhankelijke commissie. In het nieuwe schadeproces is de NAM niet meer betrokken bij de afhandeling van schade. De Nationaal Coördinator voert de regie over de afwikkeling van de schades. De NAM, die met haar aardgaswinning de bevingen veroorzaakt, blijft wel aansprakelijk en moet betalen.