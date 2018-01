Commissaris van de Koning: 'Dit is een enorme klap voor Groningen'

Paas reageerde tijdens een nieuwjaarsreceptie van de provincie op de beving. ''We wisten dat de aarde in Groningen bleef schokken. Sinds vanmiddag weten we dat zware klappen ook nog steeds mogelijk zijn. Het maakt in ieder geval duidelijk dat er snel een goede schaderegeling moet komen."

Ook wil Paas dat Nederland gas terugneemt. ''Het wordt hoog tijd dat dit nationale probleem ook een nationale oplossing krijgt. En dat is in ieder geval meer geld voor een goede schadeafhandeling", zegt hij.

De aardbeving met een magnitude van 3,4 vond maandag plaats. Het epicentrum lag bij Zeerijp, dat in de gemeente Loppersum ligt. Uit metingen van het KNMI blijkt dat de aardbeving op drie kilometer diepte plaatsvond.

Politici

Ook politici hebben geschrokken gereageerd op de aardbeving. "Sterkte aan alle Groningers. Dit kan zo geen dag langer!" zegt Lilian Marijnissen, lijsttrekker van de SP op Twitter. Arno Rutte (VVD) zegt op Twitter dat de aardbeving duidelijk voelbaar was in de binnenstad van Groningen. "Dat was dus een forse klap."

Burgemeester Rodenboog doet via Twitter een dringende oproep aan de bedrijven Shell en ExxonMobil om de gasproductie drastisch te verlagen, voor de veiligheid van de Groningers.

"Ik richt mijn pijlen nu eens niet op de NAM en de overheid, maar op deze twee oliebedrijven, die eigenlijk in het Groningse gasveld de grootste partijen zijn", vervolgt Rodenboog. "Ik doe een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle Groningers. Want deze keiharde klap heeft echt een enorme impact op de mensen hier."