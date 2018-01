Groningen neemt schade op na zwaarste aardbeving sinds 2012

De beving werd rond 15.00 uur gevoeld. Uit metingen van het KNMI blijkt dat de aardbeving op drie kilometer diepte plaatsvond.



De beving is op meerdere locaties in de provincie gevoeld, waaronder de stad Groningen. Vooralsnog zijn geen grote calamiteiten bekend, laten de politie en de brandweer weten. De Veiligheidsregio laat rond 19.00 uur weten nog geen zicht te hebben over de omvang van de schade. "Ik weet dat er meldingen zijn gedaan, maar de echte omvang zal pas in de loop van de dagen bekend worden."

Een aardbeving met een magnitude van 3,4 is uitzonderlijk hoog voor de provincie. In 2012 werd in Huizinge de zwaarste beving tot nu toe gemeten. Deze had een magnitude van 3,6, wat honderden schademeldingen tot gevolg had.

Schademeldingen

"De telefoon staat roodgloeiend", meldt het Centrum Veilig Wonen (CVW), waar Groningers hun schade kunnen melden. Er is ook bij hen nog geen zicht op hoeveel schade er precies is. Wel blijft het CVW tot maandagavond 20.00 uur bereikbaar, wat twee uur langer is dan normaal.

Ook kunnen de bewoners op het gemeentehuis van Loppersum terecht om schade te melden. "Na 20.00 uur kunnen we een eerste inschatting maken van het aantal meldingen", aldus de woordvoerder.

Tweede Kamer

In een eerste reactie na de aardbeving stelt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Hij zei daarbij zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

De coalitiepartijen hebben afgesproken de winning tot 2021 te verlagen, van 21,6 naar zo'n 20 miljard kubieke meter. De minister is al langer bezig alle mogelijkheden om de winning te verlagen op een rijtje te zetten. ''Ik probeer maximaal te verminderen'', aldus Wiebes.

''Wat we ook maar kunnen verzinnen. We moeten de gaswinning omlaag krijgen. Nederland moet van het gas af.''

Fel

Politieke partijen reageerden maandag fel op het nieuws. SP-Kamerlid Sandra Beckerman wil dat de Tweede Kamer eerder terugkomt van reces, en ook Agnes Mulder (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) willen snel met Wiebes in debat over de kwestie.

Henk Nijboer (PvdA) vindt dat er meer tempo moet worden gemaakt met het opstellen van een nieuw schadeprotocol voor de getroffen Groningers.

Toename bevingen

De provincie kreeg in 2017 meer aardbevingen te verwerken dan het voorgaande jaar. Er waren achttien aardbevingen die een kracht hadden van 1,5 of hoger. In 2016 waren dat er dertien. De zwaarste beving van vorig jaar, op 27 mei in Slochteren, had een magnitude van 2,6.

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dit heeft in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg. De gaswinning in de provincie is daarom de afgelopen jaren meermaals verlaagd, per 1 oktober van 2017 wordt 21,6 miljard kuub per jaar uit de grond gehaald.

Schadeprotocol

Op dit moment is er geen schadeprotocol, dat geldt als handboek voor hoe de schademeldingen worden afgehandeld. Dat betekent volgens het CVW niet dat er niets met de meldingen wordt gedaan.

"We registreren elke melding en we sturen er ook een schade-expert naartoe om een rapport te maken. Maar dan stopt het op dit moment."

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) laat aan NU.nl weten de situatie "te betreuren voor iedereen die op de een of andere manier hiermee is geconfronteerd". "Op dit moment brengen wij de situatie in kaart." De NAM moet binnen 48 uur een analyse opstellen en maatregelen voorstellen aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).