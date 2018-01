Kasteelmuseum Uithuizen dicht door aardbevingsschade

Het museum gaat daarom deze winter langer dicht dan normaal om een en ander te herstellen. Het sluit per direct en gaat 1 april weer open.

Volgens directeur-conservator Ida Stamhuis vergoedt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de kosten, die ook het verlies aan bezoekers beslaan. Met het overleg erover "zijn we wel een paar jaar zoet geweest", zegt ze.

De Menkemaborg is een volledig ingericht huis waar te zien is hoe het was om in de achttiende eeuw te leven en wonen op een Groninger borg. Het museum trekt jaarlijks zo'n 23.000 bezoekers.

Tegelijk met de hersteloperatie wordt nieuwe verlichting aangebracht. Daardoor kunnen de vertrekken worden verlicht op een manier dat het altijd lijkt of het dag is en of er geen modern kunstlicht aan te pas komt. Het is een cadeau van de eigenaar, het Groninger Museum, voor de negentigste verjaardag van de Menkemaborg vorig jaar.