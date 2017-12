Aantal aardbevingen in Groningen toegenomen

De zwaarste beving, op 27 mei in Slochteren, had een magnitude van 2,6. Dit blijkt uit cijfers van het KNMI.

Bij Emmen waren ook twee bevingen. Volgens het KNMI kwamen alle aardbevingen door de gaswinning, gedaan door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het KNMI heeft ook uitgerekend waar het middelpunt van alle aardbevingen lag, het zogeheten zwaartepunt. Dat lag bij het Schildmeer in de gemeente Slochteren. In 2015 en 2016 lag het middelpunt ook in die streek. In de jaren ervoor lag het zwaartepunt ruim tien kilometer noordelijker, bij Loppersum.

Het KNMI kan sinds een paar jaar ook bevingen meten die lichter zijn dan 1,5. Maar als die ook worden meegeteld, is het totaal aantal bevingen moeilijker te vergelijken met de jaren ervoor.

Lichte bevingen

De NAM meldde vorige week aan NU.nl dat in hun meetgegevens vooral een stijging te zien is in het aantal lichte bevingen met een magnitude van 1 tot 1,5. "Het is een trend van de afgelopen maanden", aldus de NAM.

Als gevolg van de toename van de hoeveelheid bevingen, is het meet- en regelprotocol sinds augustus tweemaal in werking getreden. Dit houdt in dat de NAM onderzoek moet doen en bekijkt of er maatregelen genomen moeten worden.

Voorlopig worden nog geen maatregelen genomen, omdat volgens de NAM het effect van het terugbrengen van de gaswinning, per 1 oktober naar 21,6 miljard kuub per jaar, pas over zes tot negen maanden te zien is.