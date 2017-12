Directeur: NAM is niet meer hetzelfde bedrijf als vijf jaar geleden

"Op 19 september bestond de NAM zeventig jaar. Dit hebben we bewust niet uitbundig gevierd met het personeel", vertelt Schotman in een terugblik op de afgelopen periode.

Na jaren van protest van Groningers, die te kampen hebben met aardbevingen door de gaswinning van de NAM, wordt de provincie in 2012 opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 3,6 bij Huizinge. Honderden schademeldingen stromen binnen en een landelijke discussie over de veiligheid van de inwoners in het noorden barst los.

Volgens Schotman voelt het daarom niet alsof het bedrijf al zeven decennia bestaat. "We tellen het liever als 65 jaar plus 5, omdat die gebeurtenis echt een andere NAM heeft gemaakt. We zijn niet meer hetzelfde bedrijf als toen."

Desondanks erkent de directeur dat er nog altijd veel slagen te maken zijn in het zogeheten Groningendossier. "We blijven in beweging. Zo hebben we bredere plannen en zijn we ambitieus op het gebied van energietransitie. Maar Groningen bevindt zich nog steeds niet in rustig vaarwater."

Schadeafhandeling

Zo was de NAM tot 31 maart van dit jaar óók het bedrijf dat de schadeafhandeling voor Groningers met scheuren in hun huizen regelde. "De slager keurt zijn eigen vlees", luidde het kritiek van meerdere partijen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) greep uiteindelijk in door de gaswinner 'op afstand' te zetten.

"En dit nemen wij heel letterlijk", vertelt Schotman. "Er is maar een manier om te werken aan vertrouwen in de toekomst. En dat is wanneer je als bedrijf in een positie komt wanneer jouw oordeel niet leidend is."

Gaskraan

Het bedrijf heeft volgens Schotman nadrukkelijk besloten "naar voren te kijken in plaats van terug te blikken". "De kwestie is nu: hoe organiseren we alles om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen?"

De rol van de NAM verandert ook de komende jaren steeds meer. Zo heeft het nieuwe kabinet te kennen gegeven de gaswinning in Groningen, die nu ligt op 21,6 miljard kuub per jaar, te verminderen tot 20,1 miljard kuub. Hierna moet de gaskraan nog verder worden dichtgedraaid.

Ook noemde de onlangs in functie getreden minister van Economische Zaken Eric Wiebes de problemen rondom de gaswinning eerder een "Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties".

"Hij neemt geen blad voor de mond en is ambitieus", aldus Schotman, verwijzend naar die laatste uitspraak. "De nieuwe regering heeft geluisterd naar de Groningers en Wiebes krijgt nu de kans om het allemaal te doen. Wij zijn er als gasproducent en blijven dat ook de komende jaren."