Loting voor opkoopregeling Groningse huizen afgeschaft na kritiek ombudsman

De Groningers die zich aanmelden, worden nu gerangschikt op basis van mogelijke bijzondere omstandigheden en hoe lang hun woning al te koop staat. Dit meldt de woordvoerder van de NCG vrijdag aan NU.nl.

De Nationale Ombudsman hekelde de regeling in een rapport over het zogeheten Koopinstrument, dat in oktober verscheen. "Burgers rekenen op een betrouwbare overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende", aldus Van Zutphen. Ook was er stevige kritiek op de niet heldere communicatie van de NCG.

"We gaan er alles aan doen om over het proces helder te communiceren", laat de woordvoerder van de NCG weten. "De loting vindt niet langer plaats."

Een andere aanbeveling die wordt meegenomen, is de wijze waarop de waarde van de woningen wordt vastgesteld. Dit wordt voortaan door twee taxateurs gedaan, waarvan een door de eigenaar van het pand wordt aangewezen.

Voorwaarden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft voor 2018 opnieuw tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te komen voor de regeling, waarbij de woning voor 95 procent van de taxatiewaarde wordt opgekocht, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de woning in het schadegebied staan en moet het pand minstens een jaar te koop staan.

Mensen met omstandigheden als ziekte of een grote woon-werkafstand, krijgen voorrang. Hierna wordt de plaatsing op de wachtlijst gebaseerd op hoe lang de woning al te koop staat. Aanmelden kan op een nog nader te bepalen moment in het eerste kwartaal van 2018.

In 2016 startte de NCG met de opkoopregeling. Nog negen mensen staan op de wachtlijst.

Aardbevingen

De aardbevingen, die worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie, hebben in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg. Huizen in het gaswinningsgebied zijn mede hierdoor moeilijk verkoopbaar.

Voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) besloot in april de gaswinning per 1 oktober te verlagen naar 21,6 miljard kuub per jaar.