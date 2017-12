Wiebes wil afsluiten van gebruikers Gronings gas overwegen

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman reageert op de recente uitspraak van de Raad van State die het gaswinningsbesluit van het ministerie heeft vernietigd.

Volgens de Raad heeft voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp zijn winningsbesluiten niet goed onderbouwd.

Zo is nog niet duidelijk hoeveel gas moet worden gewonnen om aan de leveringszekerheid voor Nederland te voldoen en is er onvoldoende gekeken naar de risico's op aardbevingen bij de gaswinning.

Wiebes schrijft dat hij verschillende scenario's onderzoekt voor de afbouw van de gasvraag. Ook het "afschakelen van gebruikers" moet daarbij worden overwogen.

Geen optie

Hoewel het hier gaat om de uitwerking van een scenario, heeft Wiebes op dit punt een andere opvatting dan zijn voorganger Henk Kamp.

Kamp schreef in mei van dit jaar aan de Kamer dat het tijdelijk afsluiten (of afschakelen in jargon) van bepaalde groepen van gebruikers "geen optie" is.

Elektriciteitscentrales die op Gronings gas draaien, komen zo mogelijk in de problemen met de elektriciteitsvoorziening en in een aantal gevallen leidt dat ook tot problemen met de warmtevoorziening van huishoudens.

Het zou daarnaast volgens Kamp kunnen leiden tot het faillissement van bedrijven, omdat die hun productie moeten stilleggen.

Leveringszekerheid

Wiebes stelt verder in de brief dat hij leveringszekerheid in de toekomst beter tegen andere belangen zal afwegen. De inwoners van Groningen hebben als gevolg van de gaswinning te kampen met bevingen. Dit heeft in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg.

Wiebes krijgt een jaar de tijd om de besluiten opnieuw te nemen. Tot die tijd zal de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de winning in het gebied, zich moeten houden aan het oppompen van 21,6 miljard kuub gas per jaar.

Dit kabinet wil de winning tot 2021 verder verlagen met 1,5 miljard kuub. Ook moet een deel van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden opgeleverd om de vraag naar gas te verminderen. Mede hierdoor zou een 'buffer' van 3 miljard kuub worden gecreëerd.

Noodplan

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren is tevreden met de overweging, maar brengt in herinnering dat Wiebes hiertoe gedwongen wordt door de uitspraak van de Raad van State. Bovendien, stelt Van Tongeren, is Wiebes nog niet zo ver met het afsluiten, hij schetst vooralsnog meerdere scenario's.

"Kamp dacht dat hij het netjes had opgelost, maar hij heeft Wiebes een gigantisch probleem bezorgd", aldus Van Tongeren.

Van Tongeren hamert al langer op de mogelijkheid om gebruikers van Gronings gas te halen. Ze wil van Economische Zaken weten of er een noodplan klaarligt voor het geval Nederland met een calamiteit of extreem koud weer te maken krijgt. Als er dan niet meer voldoende gas geleverd kan worden, wie sluit je dan als eerste af? En misschien net zo belangrijk: hoe krijg je dat technisch voor elkaar?

Van Tongeren wacht nog op de antwoorden van Economische Zaken op de vragen die ze erover heeft gesteld.