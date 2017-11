Compensatieregeling voor ondernemers bevingsgebied in leven geroepen

Het is de bedoeling dat deze 'MKB compensatieregeling' snel van kracht wordt, meldt Willem Oldejans, ondernemersadviseur bij Nationaal Coördinator Groningen aan Eemsdelta.nl.

De MKB compensatieregeling is bedoeld om inkomensderving te compenseren als ondernemers tijdelijk niet - of onvoldoende - hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren tijdens de versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied. "Inmiddels is er overeenstemming over de kaders van de regeling en we zijn nu de laatste punten en komma’s aan het verwerken voor de uitvoering van de regeling", vertelt Willem Oldejans.

Om ervaring op te doen met deze regeling zal deze van start gaan als een pilot voor de eerste te versterken bedrijfspanden. Het gaat om bedrijfspanden die in 2016 of eerder zijn geïnspecteerd en waarvan momenteel de versterkingsplannen met de eigenaren worden besproken.

Ondernemers

Oldejans is sinds dit voorjaar als adviseur werkzaam bij de Nationaal Coördinator Groningen. Hij is daar het aanspreekpunt voor ondernemers in het aardbevingsgebied.

Zijn functie werd in het leven geroepen nadat ondernemersorganisaties hadden gemeld dat een aanspreekpunt voor bedrijven erg werd gemist. Officieel is zijn functie op 11 mei van dit jaar van start gegaan.