Directeur Centrum Veilig Wonen stapt op

De directeur zal eind dit jaar vertrekken bij het CVW, melden regionale media.

Wie zijn opvolger wordt, is niet bekend. Kruyt is sinds de officiële inwerkstelling van het CVW in de functie van algemeen directeur actief geweest.

Tegen Dagblad van het Noorden zegt de directeur de complexiteit van de schademeldingen te hebben onderschat. "De minister dacht dat we drieduizend woningen in een jaar konden versterken. Dat was een enorme vergissing", aldus Kruyt.

Vorig jaar zijn door het CVW in totaal 75.141 schaderapporten opgesteld voor gedupeerden met woningschade. Het gaat hier dan alleen om woningschade bij bewoners binnen het officiële aardbevingsgebied in Groningen.