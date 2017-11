Raad van State vernietigt gaswinningsbesluiten Groningen

Eric Wiebes, de huidige minister van Economische Zaken, krijgt een jaar de tijd om met een nieuw besluit te komen, meldt de hoogste bestuursrechter woensdag. Tot een nieuw gaswinningsplafond is vastgesteld, zal de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich moeten houden aan het oppompen van 21,6 miljard kuub gas per jaar.

Volgens de Raad van State heeft voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) zijn winningsbesluiten niet goed onderbouwd. Zo is nog niet duidelijk hoeveel gas moet worden gewonnen om aan de leveringszekerheid voor Nederland te voldoen.

Ook is volgens de rechter niet voldoende gekeken naar bij welke hoeveelheid gaswinning het risico op aardbevingen in de provincie afneemt. "De minister had in ieder geval nader onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om de risico's in kaart te brengen", aldus de Raad van State. De rechter vindt het daarnaast "niet aanvaardbaar" dat Kamp de gaswinning voor vijf jaar heeft vastgelegd.

'Stevige uitspraak'

"Het is een stevige uitspraak, die we nog nader moeten bestuderen", stelt de woordvoerder van Wiebes in een reactie aan NU.nl. "De conclusie dat een nieuw besluit moet komen, is echter wel helder en hiermee gaan wij nu aan de slag."

De NAM stelt zich gesteund te voelen door de uitspraak van de Raad van State. "NAM had dit beroep ingesteld om duidelijkheid te krijgen over het veiligheidskader voor de gaswinning", aldus de gaswinner.

Advies

Kamp besloot in april de gaswinning voor de komende vijf jaar vast te leggen op 21,6 miljard kuub per jaar, nadat hij eerder al een verlaging naar 24 miljard kuub had doorgevoerd. Dit was op advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die stelde dat alleen een afname in de gaswinning de kans op het aantal en op zwaardere bevingen kan verminderen.

Uit het regeerakkoord, dat vorige maand werd gepresenteerd, blijkt dat het nieuwe kabinet tot 2021 de gaswinning in Groningen met 1,5 miljard kuub wil verminderen van 21,6 tot 20,1 miljard kuub. Na 2021 wordt de gaskraan verder dichtgedraaid.

Ook is het een doel van het kabinet om de vraag naar het Groningse gas te verminderen met 3 miljard kuub, waardoor een buffer kan worden gecreëerd. Dit kan worden bereikt door de overschakeling naar duurzame bronnen.

Beroepen

De beslissing van Kamp om de gaswinning van 24 miljard kuub per jaar met 10 procent te verlagen, geldt als meest omstreden gasbesluit. Nooit eerder tekenden zoveel partijen beroep aan.

Een groep, bestaande uit partijen als de provincie, meerdere gemeenten in het gasgebied, Milieudefensie en Groningers (veelal verenigd in belangengroepen) pleit voor een verdere verlaging of zelfs stopzetting van de gaswinning. Ook vinden de Groningers het onverantwoord om een gasbesluit voor vijf jaar te nemen. "Er moet elk jaar opnieuw een afweging worden gemaakt van de lasten en lusten", meldden zij eerder in een gezamenlijke verklaring.

Lijnrecht hiertegenover staat de gaswinner NAM, die beroep aantekende om duidelijke richtlijnen te horen. Volgens de NAM is er nu te veel onduidelijkheid over de veiligheidsnorm van de gaswinning in Groningen.