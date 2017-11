NAM wil onafhankelijke commissie voor schadeafhandeling na beving Zuidlaren

NAM spreekt van een bijzondere situatie en wil dat de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe op korte termijn een onafhankelijke commissie vormen dan wel inschakelen.

Uit onderzoek van Witteveen + Bos is gebleken dat de aardbeving, die een magnitude van 2.4 had, verantwoordelijk is voor de schade bij ongeveer 145 gebouwen. Alle schades bij de 437 onderzochte panden hebben een bouwkundige oorzaak, zoals spanning in de muren, maar de beving kan aan eenderde hiervan een bijdrage hebben geleverd.

"NAM ziet in dat er sprake is van een bijzondere situatie", aldus de gaswinner. De gaswinner wil hierom de schades niet afwijzen en een oplossing zoeken.

Omdat echter geen duidelijkheid is over de mate waarin de aardbeving de oorzaak is, moet een commissie zich volgens NAM buigen over de hoogte en de vorm van een tegemoetkoming aan de bewoners.