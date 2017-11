NCG zet compensatie aardbevingsschade Groningen in 2018 voort

In 2018 wordt opnieuw veertig miljoen euro beschikbaar gesteld, meldt Alders dinsdag.

Woningeigenaren in Groningen met een erkende aardbevingsschade van minstens 1.000 euro kunnen sinds april 2017 aanspraak maken op een vergoeding van maximaal 4.000 euro. Deze schade moet erkend zijn door het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Momenteel beoordeelt het CVW echter geen nieuwe schades meer vanwege de ontwikkeling van een nieuw schadeprotocol. Daardoor zijn het afgelopen jaar ook minder subsidies toegekend dan van te voren was verwacht, meldt de NCG.

Afschaffing

In totaal zijn er sinds de openstelling van de waardevermeerderingsregeling, in april van dit jaar, ruim 1.100 subsidies toegekend voor een totaalbedrag van 4,2 miljoen euro. De Groningers moeten het geld besteden aan energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, een hoge rendementsketel of isolatie.

In 2015 bestond ook zo’n waardevermeerderingsregeling, maar deze werd in 2016 afgeschaft omdat het geld op was. In februari 2016 stemde de volledige Tweede Kamer voor een motie waarin opgeroepen werd om de waardevermeerderingsregeling voor Groningers te behouden.