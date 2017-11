Woningmarkt in Gronings aardbevingsgebied herstelt

Echter loopt de woningmarkt in de wijken waar gemiddeld tot veel huizen met schade staan, wat achter. Dit blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het rapport heeft betrekking op woningmarktontwikkelingen tussen het derde kwartaal van 2012, waarin de zwaarste aardbeving tot dusver bij Huizinge plaatsvond, en het tweede kwartaal van 2017.

De woningmarkt in de wijken waar weinig huizen met schade staan, is vergelijkbaar met die van Friesland en Drenthe. Maar de prijsontwikkeling in wijken met veel huizen met aardbevingsschade loopt nog achter.

Bang

Volgens het CBS blijft meer dan een derde van de huishoudens na een verhuizing binnen het risicogebied wonen. Dit onderschrijft ook Jan Palland, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Groningen.

Om mensen van buitenaf te stimuleren een woning in het gaswinningsgebied aan te schaffen, zou hen volgens Palland een bepaalde garantie geboden moeten worden.

"Mensen zijn ergens toch bang. Als iemand moet kiezen tussen wel of niet een aardbevingsrisico, gaan ze voor niet."

Moeilijke verkoop

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het statistiekbureau dat de woningen in het bevingsgebied moeilijker te verkopen waren.

Gemiddeld stonden de huizen eind juni 2016 zo'n 566 dagen te koop. Dat is 4,5 maand langer dan in vergelijkbare gebieden in de omgeving.