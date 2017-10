Milieudefensie dumpt 'Gronings puin' bij ministerie van Economische Zaken

Aan het protest doen ook gedupeerde Groningers mee. De actievoerders hebben niet alleen troep meegenomen, maar ook een 'inwerkdossier' voor Eric Wiebes, de beoogd minister van Economische Zaken en Klimaat die voortaan over het gaswinningsdossier gaat.

''Wij staan hier op zijn eerste werkdag om te laten zien waar de Groningers dagelijks mee te maken hebben. Het versneld dichtdraaien van de gaskraan hoort bovenaan zijn prioriteitenlijst'', zegt een woordvoerer van Milieudefensie. De organisatie vindt dat het nieuwe kabinet op dit punt te geringe ambities heeft.

Het ministerie blijft tijdens de actie gewoon toegankelijk. Milieudefensie heeft beloofd de rommel voor het einde van de dag zelf weer op te ruimen.

Regeerakkoord

Het kabinet meldde in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, dat twee weken geleden gepresenteerd werd, tot 2021 de gaswinning te verminderen van 21,6 tot 20,1 miljard kuub. Na 2021 wordt de gaskraan nog verder dichtgedraaid.

Het doel van het nieuwe kabinet is om de vraag naar het Groningengas te verminderen met 3 miljard kuub, waardoor er een buffer kan worden gecreëerd.

Aardbevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, dat gedaan wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, vinden de afgelopen jaren regelmatig aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen.

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) besloot daarom de afgelopen jaren meermaals de gasproductie te verlagen. Per oktober mag slechts 21,6 miljard kuub uit de grond worden gepompt. In 2014 was dit nog 42 miljard.

Zowel de NAM als Milieudefensie zijn tegen dit besluit in beroep gegaan. De gaswinner wil duidelijkheid hebben over de veiligheidsnorm in de provincie, en Milieudefensie pleit voor een verdere afname van de gaswinning.

De Raad van State doet in november uitspraak.