Groningse partijen bereiken akkoord over nieuw schadeprotocol

De provincie, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en de twaalf zogeheten aardbevingsgemeenten hebben het concept woensdag naar buiten gebracht.

Het schadeprotocol geldt als handboek voor hoe de schademeldingen van Groningers die scheuren in hun huizen hebben, worden afgehandeld. Voor 31 maart werd de schadeafhandeling geregeld door de gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), maar zij werden op afstand gezet vanwege belangenverstrengeling.

Volgens de regionale partijen ontstaat er met hun concept een eerlijke en ruimhartige schadeafhandeling. Het uitgangspunt is dat ze op geen enkele manier meer met de NAM te maken krijgen als ze een schademelding doen.

Ook pleiten ze voor een publiek schadefonds, dat wordt gevuld door de NAM en de Staat. "Alleen dan kan de schade ruimhartig worden vergoed."

Kabinet

In het regeerakkoord dat vorige week in Den Haag werd gepresenteerd, staat dat er een "met de regio afgestemd schadeprotocol komt, waarmee bewoners worden geholpen en waardoor zij geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen".

"De concrete uitwerking van het regeerakkoord is in dit dossier allesbepalend voor een goede start van het nieuwe kabinet en de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat in het bijzonder", schrijven de Groningse partijen woensdag.

Alders en het ministerie moeten een akkoord geven wil het nieuwe schadeprotocol in werking treden. Dit moest eigenlijk in juli al gebeuren, maar deze deadline is niet gehaald omdat door de partijen nog geen overeenstemming was bereikt over de inhoud van het protocol.

Aardbevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, dat gedaan wordt door de NAM, vinden de afgelopen jaren regelmatig aardbevingen plaats. Deze zorgen voor beschadigde huizen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) besloot daarom de afgelopen jaren meermaals de gasproductie te verlagen. Per oktober mag slechts 21,6 miljard kuub uit de grond worden gepompt. In 2014 was dit nog 42 miljard.

De NAM is overigens tegen dit besluit in beroep gegaan. De Raad van State doet in november uitspraak.