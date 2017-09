Kabinet maakt ruim 6 miljoen euro vrij voor scholing in aardbevingsgebied

Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer laten weten.

Het geld is bestemd voor een periode van vier jaar. Vorig jaar maakten betrokken partijen - gemeenten, provincie, ministerie en werkgevers en werknemers - al afspraken om Groningers zoveel mogelijk te laten profiteren van werk dat voortvloeit uit herstel van aardbevingsschade en versterking van gebouwen.

Door de gaswinning in de provincie ontstaan aardbevingen. Dit heeft in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg.

Waardevermindering

Maandag werd ook bekend dat een hoger beroep in de zaak over de waardevermindering van de huizen in het Groningse aardbevingsgebied, in november zal dienen bij het gerechtshof in Leeuwarden. Er worden twee dagen uitgetrokken voor de zaak, meldt RTV Noord.

De rechtbank in Assen stelde de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) een jaar geleden grotendeels in het gelijk. De zaak, die namens negenhonderd woningeigenaren en twaalf woningcorporaties was aangespannen, draaide om de vergoeding van de waarde van alle woningen in het bevingsgebied.

Verkochte woningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft alleen een regeling voor reeds verkochte woningen. De rechter motiveerde dat het aardbevingsrisico er echter voor zorgt dat er ook sprake is van financiële schade, ook als er geen schade aan de woning is of als er nog niet is verkocht.

De NAM ging hiertegen in beroep. Dit dient op 8 en 9 november.