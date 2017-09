Koning Willem-Alexander spreekt gedupeerden bevingen Groningen

Wat de inhoud van het gesprek was, is niet bekend.

De gaswinning in Groningen was ook een van de onderwerpen in de troonrede van de koning. De gaswinning in Groningen is in deze kabinetsperiode met meer dan de helft gereduceerd, maar volgens Willem-Alexander is er meer nodig om recht te doen aan de getroffen Groningers.

"Een schadefonds en een nieuw schadeprotocol zijn in voorbereiding. De regering realiseert zich dat de grote zorgen van de mensen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen niet zomaar zijn weggenomen", sprak de koning op Prinsjesdag.

Zernike

Op het universiteitsterrein Zernike sprak Willem-Alexander ook met vertegenwoordigers van de Economic Board Groningen (EBG), die banen wil realiseren en bedrijvigheid in het aardbevingsgebied wil stimuleren.

De EBG is onder meer betrokken bij de testhal voor aardbevingsbestendig bouwen op het universiteitsterrein. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning.

De koning bracht al eerder bezoeken aan het aardbevingsgebied. Een jaar geleden was hij nog in Leermens, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Eerder ging hij naar Dorkwerd, Middelstum en Uithuizermeeden.