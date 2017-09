Versterking panden aardbevingsgebied Groningen loopt ernstig achter

"Er is een forse achterstand ontstaan", bevestigt een woordvoerder van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders aan NU.nl.

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft het aantal inspecties dat gedaan moest worden, niet na kunnen komen. Hierdoor is een achterstand ontstaan in het geven van de versterkingsadviezen voor de gebouwen. Donderdag heeft Alders de betrokken partijen bijgepraat.

Dit jaar moeten ruim vijfduizend gebouwen in het aardbevingsgebied geïnspecteerd worden, om te beoordelen of de panden zijn bestand tegen aardbevingen. In juni stond de teller nog op 1.740 inspecties, blijkt uit de kwartaalrapportage van de NCG.

Maatregelen

Alders heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), opdrachtgever van het CVW, verzocht om maatregelen te nemen. "Ook is een gesprek gaande over in hoeverre de aansturen van het CVW moet veranderen", aldus de woordvoerder.

Belangenvereniging het Groninger Gasberaad heeft vrijdag om opheldering gevraagd aan minister Henk Kamp (Economische Zaken). "De minister heeft herhaaldelijk beloften gedaan over het tempo van de versterking. We willen weten hoe dit daadwerkelijk geborgd kan worden."

Gaswinning

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dit heeft in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg. Twee jaar geleden werd daarom in kaart gebracht welke gebouwen extra verstevigd moesten worden.

Minister Kamp besloot in april de gaswinning, die nu op 24 miljard kuub per jaar ligt, per 1 oktober met 10 procent te verlagen.