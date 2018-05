Wii besturing van Godfather: Blackhand

Electronic Arts zet The Godfather niet zo maar opzij. Vanwege de smak geld die de game gekost heeft, doet men er alles aan om zoveel mogelijk versies van de game uit te geven. Zo komt er ook een editie voor de Nintendo Wii genaamd The Godfather: Blackhand Edition. De term Blackhand slaat op de besturing die EA bedacht heeft met de Wii-controller voor de game.



Op een reeks screenshots krijgen we vandaag visueel uitgelegd hoe we de controller moeten hanteren om allerlei foefjes uit te halen. Zo gooi je molotovcocktails weg door ook met de Wii-mote een zwiepbeweging te maken en duw je mensen van hoge gebouwen af door zowel de Wii-mote als de Nunchuck in voorwaartse beweging te duwen.