Een onderzoek, ja daar is er weer een, heeft aangetoond dat het aantal gamende vrouwen en ouderen gedurende de laatste vier jaar drastisch is toegenomen. Dit terwijl de traditionele doelgroep maar een kleine groei heeft meegemaakt.



Het aantal mensen van boven de 45 dat de laatste vier jaar games kocht is toegenomen met niet minder dan 40 procent. Vrouwen pakten het nog drastischer aan met een toename van 67 procent.



In dit onderzoek van analyst TNS Worldpanel Entertainment wordt ook nog eens duidelijk dat er gedurende het laatste jaar een toename van 10 procent is geweest in de totale verkoop van games.



Welke soorten games er door de doelgroepen zijn gekocht, is niet bekend. Ook is niet bekend of Nintendo er met hun nieuwe strategie invloed heeft gehad op de toename van gamende vrouwen en ouderen.