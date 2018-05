Leegloop bij spelontwikkelaar Ritual Entertainment

De laatste dagen is bekend geworden dat flink wat prominente werknemers van ontwikkelaar Ritual Entertainment het bedrijf hebben verlaten. Onder hen onder andere Tom Mustaine, één van de mensen die Ritual in 1996 mede oprichtte. Ritual was onder andere verantwoordelijk voor de shooters SiN, Counter-Strike: Condition Zero en Star Trek: Elite Force II.



Ritual's voorlopig laatste wapenfeit was SiN Episodes: Emergence, het eerste deel in een reeks episodische games in het SiN-universum. Het idee was om met regelmaat nieuwe episodes uit te brengen, maar na Emergence is het angstvallig stil omtrent de reeks. Mogelijk heeft het geringe succes van Emergence, mede bevorderd doordat het spel al snel in het illegale circuit verhandeld werd, daar wat mee te maken.