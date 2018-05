Atari rook eens goed, spreidde de ogen en keek in de rondte. Nee, inderdaad: er is nog geen micro-game op de PSP. Met micro-game bedoelen we een game als Wario Ware waarin mini-games niet een minuut duren, maar slechts een paar seconden. Hot PXL is zo'n game, maar dan voor de PSP. De game is qua stijl geïnspirireerd op de straat- en digitale cultuur, wat een markante mix oplevert, kijkende naar de screenshots. De game komt in februari uit.