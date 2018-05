Dark Messiah patch nu beschikbaar

Half-Life 2, maar dan in een fantasy-setting, zo kun je Dark Messiah of Might & Magic grofweg misschien het beste betitelen. De game draait op de Source engine en maakt uitvoerig gebruik van physics in de gevechten. In de game kun je kiezen om als sneaky moordenaar, brute vechter of slinkse tovenaar te opereren.



Nu waren er wat probleempjes met bugs, die Dark Messiah internationaal gezien topscore's in de weg stonden. Gelukkig zijn de heren flink aan de slag gegaan om het spel beter speelbaar te maken, en de nieuwe patch is hiervan het resultaat. De patch kun je bij WorthPlaying, Gamershell en 3D Gamers downloaden. Een uitgebreide lijst van fixes kun je hier bekijken. Verwacht zeer binnenkort een review op Gamer.nl.