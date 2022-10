Nederlandse game-industrie groeide tijdens coronajaren met 18 procent

Gamebedrijven in Nederland boekten in de afgelopen drie jaar gemiddeld 18 procent meer omzet per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Dutch Games Monitor, een grootschalig onderzoek naar de Nederlandse game-industrie.

Door Bastiaan Vroegop

Het volledige onderzoek wordt pas later dit jaar gepubliceerd. Een aantal cijfers werden al vooraf gepresenteerd, omdat ze worden besproken op het evenement Dutch Game Day.

In 2021 werd een omzet van tussen de 420 en 440 miljoen euro geboekt, vertellen de onderzoekers. De gamesector in Nederland zou daarmee harder groeien dan de wereldwijde game-industrie.

Het aantal gamebanen in Nederland is in die periode met 5 procent gegroeid, tot 4.560 arbeidsplaatsen. De regio Groot-Amsterdam, waar ook Schiphol onder valt, zou de meeste werkplekken tellen. Daar is onder meer Guerrilla Games gevestigd, dat grote games voor PlayStation maakte. Bij die studio werkten in 2021 zo'n 360 mensen.

Het was al bekend dat de internationale game-industrie tijdens de coronapandemie fors was gegroeid. Tijdens lockdowns kwamen mensen vaker thuis te zitten, waardoor ze sneller gingen gamen. Het is voor het eerst dat er ook zulke cijfers over groei bij Nederlandse gamebedrijven zijn.

Industrie voor 'serieuze games' groeide minder hard

Utrecht staat op de tweede plaats qua werkplekken. Daar zijn volgens de onderzoekers veel mensen te vinden die werken aan applied en serious games. Dat zijn spellen die zijn gemaakt om bijvoorbeeld te helpen bij werk in specifieke situaties, zoals een simulator die een schipper leert wat alle knoppen bij het roer doen.

Wel constateren de onderzoekers dat bedrijven die applied en serious games maken de afgelopen drie jaar minder hard zijn gegroeid dan bedrijven die entertainmentgames maken. Ook dat wordt deels toegeschreven aan gevolgen van de coronapandemie.

