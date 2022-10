Horizon Forbidden West grote winnaar bij Dutch Game Awards

Horizon Forbidden West heeft donderdagavond bij de Dutch Game Awards de meeste prijzen in de wacht gesleept. Het avonturenspel van de Nederlandse studio Guerrilla won onder meer de prijs voor beste game.

Door Erwin Vogelaar

Ook won het spel de prijzen voor beste art, beste audio en beste technologie. De jury "glimt van trots" dat het spel in hartje Amsterdam is ontwikkeld. "Deze game zet Nederland op de kaart van de wereldwijde game-industrie en ver daarbuiten in de bredere media."

Het is niet verrassend dat Horizon Forbidden West naar huis ging met de meeste prijzen; de game is gemaakt met een groot team en dito budget. In Forbidden West probeer je als het personage Aloy te overleven in een postapocalyptische wereld waar robotdinosauriërs ronddwalen.

We Were Here Forever zorgt voor 'sprankje vreugde'

Toch vielen er ook enkele kleinere games op. De prijs voor het beste gamedesign ging naar We Were Here Forever van het Rotterdamse Total Mayhem Games. In dit spel moeten spelers vanuit verschillende ruimtes puzzels oplossen door goed te communiceren.

De jury prijst het ontwerp van de puzzels en de manier waarop spelers moeten samenwerken. "Zelfs als je dit spel speelt met een volslagen vreemde, dan schept het nog steeds een band en is er een sprankje vreugde wanneer je herenigd wordt met je medeavonturier."

Studio Roost Games ontving voor Cat Cafe Manager de award voor beste debuutgame. Stacklands van Sokpop Collective ging naar huis met de prijs voor beste innovatie.

Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht mochten een prijs voor hun game All Hands on Deck in ontvangst nemen. Onder de naam Studio Mantasaur klussen ze verder aan deze en volgende games.

Speciale award voor coronabeleid gamestudio

Tijdens de awardshow kregen enkele gamestudio's extra erkenning. Zo kreeg het Rotterdamse Codeglue de prijs voor beste gamestudio, omdat de eigenaren hun best hebben gedaan om hun personeel veilig, gezond en gemotiveerd te houden tijdens de coronapandemie.

Naast de prijs voor beste debuutgame sleepte Sokpop Collective ook de Awesome Achievement-award in de wacht. Volgens de jury heeft de studio een "hoogst ongebruikelijk businessmodel". Maandelijks betalen duizenden fans in totaal zo'n 8.000 euro via een donatiesite, zodat Sokpop Collective games kan blijven maken.

De Dutch Game Awards brengen jaarlijks in Nederland gemaakte games onder de aandacht. Iets wat de Gouden Kalveren bijvoorbeeld doen met films. De twaalfde editie vond plaats tijdens de Dutch Media Week in het Hilversumse Beeld en Geluid.

