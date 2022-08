Games van de maand: Saints Row, Spider-Man en Cult of the Lamb

Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de belangrijkste games die zijn verschenen. Met ditmaal Saints Row, Cult of the Lamb, Soul Hackers 2 en Spider-Man.

Door Bastiaan Vroegop

Saints Row

Platformen: PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series, pc, Stadia

Score: 2 sterren

Jarenlang was de Saints Row-reeks een soort klein broertje van het beroemde Grand Theft Auto (GTA). Ook in deze games trek je er op uit in een grote stad om allerlei misdaden te plegen terwijl je de volledige vrijheid krijgt om rond te rijden. Latere delen veranderden in slim geschreven parodieën, die GTA en games in het algemeen op de hak namen.

Het nieuwe Saints Row dient als een reboot, die de serie weer op de kaart moet zetten. Dat lijkt helaas te mislukken: het resultaat is een game vol met crashes en andere foutjes, en een wat duf verhaal dat weinig kanten op durft te gaan. De vlotte toon van de vorige delen is hier weg, om plaats te maken voor een half-afgemaakte kloon van GTA. Eentje die niet heel leuk is om te spelen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Spider-Man Remastered (pc)

Platformen: pc, eerder PlayStation 4 en 5

Score: 4 sterren

Spider-Man verscheen eerder voor de PlayStation 4, kreeg een remaster op de PlayStation 5 en is nu ook uitgebracht voor de pc. Je speelt als de bekende superheld, die door heel Manhattan kan rondslingeren terwijl hij misdaden oplost.

Het spel is nu overgezet door het Nederlandse bedrijf Nixxes, dat onlangs door Sony is overgenomen. Dat hebben ze goed gedaan: bij onze tests draaide de game prima, zelfs op een pc met wat oudere videokaart.

Wat de pc-versie van Spider-Man vooral bijzonder maakt, is dat hij ook te spelen is op de draagbare Steam Deck-spelcomputer. Je moet de grafische instellingen dan wat naar beneden trekken, maar het blijft er op zo'n klein scherm buitengewoon mooi uitzien. Het voelt ook bijzonder dat een game die recent hoge ogen gooide op de PlayStation 5, nu onderweg in de trein gespeeld kan worden. Een goede technische prestatie van een Nederlands bedrijf.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Cult of the Lamb

Platformen: PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series, pc, Nintendo Switch

Score: 3,5 sterren

In deze game speel je een lammetje dat wordt geofferd aan een demoon, die vervolgens een pact sluit om te overleven en zijn eigen cult start door andere dieren te ronselen. Dat klinkt ernstig, maar Cult of the Lamb presenteert zijn verhaal als een jolige tekenfilm.

Speltechnisch zit Cult of the Lamb simpel in elkaar: je vecht je door levels, verzamelt nieuwe volgelingen en laat hun vervolgens je basis uitbouwen. Naarmate je langer speelt ontgrendel je nieuwe upgrades en kun je dieper de levels in.

Vechten is leuk, al is het wat simpel uitgewerkt. Daarnaast is dit een game die je na een uur of 13 uit hebt, zonder dat er redenen zijn om het spel bijvoorbeeld na afloop door te spelen of opnieuw te beginnen. Het maakt het hooguit een geinig tussendoortje, dat nu erg populair is op streamingsite Twitch. De game kan namelijk nauw communiceren met je stream, zodat je kijkers invloed hebben hoe het spel verloopt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Soul Hackers 2

Platformen: PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series, pc

Score: 3,5 sterren

Een vervolg op een Japans rollenspel dat jaren geleden op de Nintendo 3DS verscheen, van het bedrijf dat eerder verantwoordelijk was voor de veelgeprezen Persona-games. In een futuristisch Japan, waar je demonen gebruikt om de strijd aan te gaan.

Het is vooral een mooie game. Soul Hackers 2 vindt plaats in een wereld waar iedereen stijlvol is gekleed, omhuld door strakke en creatieve menuutjes. Je merkt dat is gekeken naar het eerdere Persona 5, dat ook zo gestileerd was vormgegeven.

Speltechnisch is Soul Hackers wat minder revolutionair. Je doorkruist kerkers en voert beurtelings gevechten, wat je bij genregenoten vaak ziet. Daar doet de game weinig nieuws mee, wat het een wat conservatieve titel maakt. Prima als je een ouderwets rollenspel wil en niet meer dan dat verwacht.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen