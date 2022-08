Microsoft: Sony betaalt ontwikkelaars om games van Xbox Game Pass te houden

Microsoft zegt dat Sony ontwikkelaars geld betaalt om ervoor te zorgen dat ze hun games niet uitbrengen op Xbox Game Pass, de abonnementsdienst van Microsoft. Het bedrijf uit die beschuldiging in een document dat bij een Braziliaanse toezichthouder is ingediend.

Volgens Microsoft is het lastig om Game Pass uit te breiden, doordat Sony op de rem trapt. "Sony betaalt voor blokkeerrechten om te voorkomen dat ontwikkelaars hun games uitbrengen op Game Pass en andere concurrerende abonnementsdiensten", staat in het document.

Hoe de vork precies in de steel zit, is onduidelijk. Dat hangt af van hoe de contracten zijn opgesteld. In de gamingindustrie worden vaker exclusiviteitsdeals gesloten. Zo zijn er spellen die alleen op de PlayStation of alleen op de Xbox verschijnen. Soms verschijnen games vanwege afspraken bijvoorbeeld eerst een jaar exclusief op de PlayStation en komen ze later alsnog uit op de Xbox.