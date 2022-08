Nintendo verkoopt minder Switch-consoles door aanhoudend chiptekort

De wereldwijde chiptekorten hebben ervoor gezorgd dat Nintendo in het afgelopen kwartaal een miljoen minder Switch-consoles heeft verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verkocht er ruim 3,4 miljoen, wat neerkomt op een daling van 23 procent, maakt het Japanse bedrijf bekend in zijn kwartaalcijfers ( pdf ).

Door: onze techredactie

Het reguliere model van de Nintendo Switch werd 60 procent minder verkocht: 1,3 miljoen keer, tegenover 3,3 miljoen keer vorig jaar. Ook de Nintendo Switch Lite werd een stuk minder verkocht (600.000 stuks tegenover 1,14 miljoen). Van het nieuwe oledmodel, dat afgelopen oktober werd uitgebracht, gingen 1,5 miljoen stuks over de toonbank.

Volgens Nintendo liggen de dalende verkoopcijfers aan problemen met de productie van chips. Het bedrijf verwacht dat daar aan het einde van de zomer en het begin van de herfst verbetering in komt.

Ook in de softwareverkoop zag Nintendo de verkoopcijfers dalen. Met 41,5 miljoen verkochte games was er sprake van een daling van 8,6 procent.

De afgelopen maanden verschenen enkele nieuwe titels van Nintendo. Nintendo Switch Sports werd het best verkocht (4,84 miljoen stuks), gevolgd door Mario Strikers: Battle League (1,91 miljoen) en Kirby and the Forgotten Land (1,88 miljoen).

Opvallend genoeg blijft Mario Kart 8 Deluxe onverminderd populair, hoewel die al vijf jaar oud is. In het afgelopen kwartaal verkocht Nintendo 1,48 miljoen exemplaren van de game. Het blijft dan ook het populairste Switch-spel, met in totaal 47 miljoen exemplaren.

Bestverkochte Switch-games

Mario Kart 8 Deluxe (46,82 miljoen)

Animal Crossing: New Horizons (39,38 miljoen)

Super Smash Bros. Ultimate (28,82 miljoen)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (27,14 miljoen)

Pokémon Sword/Pokémon Shield (24,50 miljoen)

Aanbevolen artikelen