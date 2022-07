Sony test ondersteuning voor beelden in 1440p-resolutie op PlayStation 5

De PlayStation 5 krijgt ondersteuning voor beeldschermen met een maximale resolutie van 1440p. Een testversie van de PlayStation 5-software biedt al toegang tot de resolutie, die vooral een uitkomst zal bieden voor mensen die op een gamingmonitor spelen.

De spelcomputer van Sony ondersteunde al beelden in een resolutie van 1080p en 4K. Een resolutie van 1.440 bij 2.560 pixels is een tussenniveau.

Nog niet iedereen kan van deze optie gebruikmaken. Op dit moment is de resolutie alleen nog beschikbaar voor mensen met toegang tot de bètaversie van de PS5-software. Wanneer de optie er voor alle PS5-bezitters komt, is nog niet duidelijk.

PlayStation kondigde ook andere vernieuwingen aan voor zijn spelcomputer. Zo kunnen mensen gamelijsten maken in hun spelbibliotheek. Daarmee verzamelen mensen hun favoriete spellen in een lijstje of kunnen ze een bundel samenstellen van games die bijvoorbeeld binnen één genre vallen.