World of Warcraft Classic-uitbreiding verschijnt op 26 september

Gameontwikkelaar Blizzard brengt op 26 september een uitbreiding voor zijn hernieuwde uitgave van World of Warcraft uit. Het gaat om een nieuwe versie van de Wrath of the Lich King-uitbreiding, die oorspronkelijk uitkwam in 2008.

Door: onze techredactie

De uitbreiding is gratis voor mensen die een abonnement op World of Warcraft hebben. De nieuwe versie van Wrath of the Lich King lijkt voor een groot deel op het origineel.

Zo bevat de hernieuwde uitgave de Death Knight-klasse. Waar het personage in de originele versie level 55 moest zijn om die klasse te bereiken, is de klasse in de uitbreiding vanaf het begin beschikbaar.

Wrath of the Lich King volgt het verhaal van de originele uitbreiding, waarbij de spelers het moeten opnemen tegen de schurk uit de titel. Verder kunnen spelers deelnemen aan raids en klassieke dungeons verkennen.

World of Warcraft Classic kwam op 27 augustus 2019 uit. Het is een hernieuwde versie van de originele World of Warcraft, die in 2004 verscheen. In de game kunnen spelers de rol van een mens of fantasypersonage aannemen en het personage sterker maken door missies te voltooien.

Wrath of the Lich King kwam oorspronkelijk uit op 13 november 2008. Binnen een dag waren er 2,8 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan, schreef technieuwssite Ars Technica destijds.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen